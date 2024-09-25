Про це повідомляє чеське інформаційне агентство ČTK.

Павел зазначив, що його слова не є новими і він висловлював аналогічну думку ще з торішньої Мюнхенської безпекової конференції.

“Очікування швидкої і однозначної перемоги України можуть виявитися небезпечними. Потрібно враховувати, що війна може затягнутися, і ситуацію варто оцінювати з огляду на можливі реалії”, – сказав Павел.

Водночас він підкреслив, що ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки України в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності, але закликав до усвідомлення складнощів та тривалості цього процесу.

“Перемога над Росією ціною знищення половини населення України навряд чи може вважатися перемогою”, – підсумував чеський президент.