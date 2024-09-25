Президент Чехії Петр Павел прокоментував реакцію українського Міністерства закордонних справ на свою заяву про ймовірний тимчасовий контроль Росії над деякими українськими територіями після закінчення війни. Політик закликав не створювати надмірно оптимістичних очікувань щодо швидкого завершення конфлікту та підкреслив важливість реалістичного підходу до оцінки ситуації.

Про це повідомляє чеське інформаційне агентство ČTK.

Павел зазначив, що його слова не є новими і він висловлював аналогічну думку ще з торішньої Мюнхенської безпекової конференції.

“Очікування швидкої і однозначної перемоги України можуть виявитися небезпечними. Потрібно враховувати, що війна може затягнутися, і ситуацію варто оцінювати з огляду на можливі реалії”, – сказав Павел.

Водночас він підкреслив, що ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки України в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності, але закликав до усвідомлення складнощів та тривалості цього процесу.