Поразка України вимагатиме від Сполучених Штатів значного зростання витрат на оборону протягом наступних п'яти років.

Про це пише колишня заступниця міністра оборони США Елейн МакКаскер у видання Foreign Affairs.

Зазначається, що у той час, як більшість американців хвилює питання вартості допомоги Україні, перейматися слід питання ціна відсутності допомоги Україні.

“Прямо зараз, надаючи допомогу Києву, США перешкоджають Росії прямо загрожувати Східній і Центральній Європі, що, безсумнівно, поглине ще більше ресурсів США. Фактично Вашингтон, можливо, стримує пряму війну між НАТО та Москвою, в якій американським силам доведеться брати участь”, — пише видання.

Згідно з підрахунками, поразка в Україні вимагатиме від Сполучених Штатів витрат на оборону на 808 мільярдів доларів більше протягом наступних п’яти років, ніж передбачено в бюджеті. З 2022 року, навпаки, Конгрес виділив Пентагону 112 мільярдів доларів на допомогу Києву. Це означає, що допомога, яка надається Україні через Пентагон, становить менш як 14% від того, чого коштував би Вашингтону захист Європи від переможної Росії.

“Іншими словами, дозволити Росії перемогти Україну коштувало б США приблизно в сім разів дорожче, ніж запобігання перемозі Росії. Отже, допомога Україні є, безумовно, правильним фінансовим рішенням”, — наголошують в Foreign Affairs.