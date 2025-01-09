Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з дослідженням AEI, у разі успіху Росії США доведеться витратити додатково 808 мільярдів доларів для стримування російської агресії в Європі. Це підніме військовий бюджет Пентагону з запланованих 4,4 трлн доларів до 5,2 трлн доларів до 2029 року.
Експерти зазначають, що перемога Росії створить загрозу для країн НАТО і може спровокувати подальші зазіхання Кремля. Це потребуватиме значно більших ресурсів для захисту союзників і стримування агресора.
“Короткострокові витрати на надання допомоги Україні набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти”, — йдеться у доповіді.
Водночас обраний президент США Дональд Трамп залишив відкритим питання щодо майбутньої допомоги Україні. За його словами, США можуть скоротити або повністю припинити підтримку залежно від розвитку подій.
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