Американський інститут підприємництва (AEI) попереджає, що перемога Росії у війні проти України значно збільшить витрати США на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з дослідженням AEI, у разі успіху Росії США доведеться витратити додатково 808 мільярдів доларів для стримування російської агресії в Європі. Це підніме військовий бюджет Пентагону з запланованих 4,4 трлн доларів до 5,2 трлн доларів до 2029 року.

Експерти зазначають, що перемога Росії створить загрозу для країн НАТО і може спровокувати подальші зазіхання Кремля. Це потребуватиме значно більших ресурсів для захисту союзників і стримування агресора.

“Короткострокові витрати на надання допомоги Україні набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти”, — йдеться у доповіді.

Водночас обраний президент США Дональд Трамп залишив відкритим питання щодо майбутньої допомоги Україні. За його словами, США можуть скоротити або повністю припинити підтримку залежно від розвитку подій.