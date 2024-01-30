Таку заяву зробив Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель в інтерв’ю французького журналу L’Obs.

За словами Борреля, Євросоюз не може дозволити росії перемогти.

«Наша власна безпека поставлена на карту. Якщо стратегія путіна виявиться успішною, це надихне Росію та інші автократії переслідувати свої імперіалістичні цілі.

Ми повинні за будь-яку ціну запобігти появі світу, де сила переважає над правом, де сильні країни змінюють кордони, як їм заманеться, і де слабкі стають здобиччю сильних. Допущення такого сценарію кине драматичну тінь на наше майбутнє на десятиліття вперед», — зазначив він.