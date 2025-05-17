Перемовини між Україною та Росією відновилися вперше з березня 2022 року, і відбулися у Стамбулі. Ця зустріч стала важливою подією, оскільки голова турецького Міністерства закордонних справ оголосив про досягнення принципової згоди щодо проведення наступних переговорів.

Основною темою обговорення стало питання безумовного припинення вогню. Проте, результатом зустрічі стало оголошення про запланований обмін полоненими в форматі 1000 на 1000, який має відбутися найближчим часом.

Однак українська делегація висловила занепокоєння щодо неприпустимих вимог, які були висунуті російською стороною під час переговорів. Це ускладнило процес досягнення домовленостей і викликало додаткові труднощі.

Незважаючи на ці виклики, обидві сторони погодилися продовжити діалог, що вселяє надію на можливий прогрес у вирішенні конфлікту. Важливо, що подальші зустрічі можуть стати ключовими для досягнення миру.

Більш детально про хід перемовин, основні питання, які обговорювалися, та очікування від майбутніх зустрічей можна дізнатися з відео, присвяченого цій темі.