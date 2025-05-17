На “Євробаченні-2025”, яке проходило в Базелі, перемогу здобув австрійський виконавець JJ з піснею “Wasted Love”. Це вже третя перемога Австрії на цьому престижному музичному конкурсі. Загалом країна набрала 436 балів, з яких 258 отримала від національних журі, а 178 – від глядачів.

До топ-п’ятірки учасників “Євробачення-2025” увійшли:

Австрія;

Ізраїль (357 балів);

Естонія (356 балів);

Швеція, яка була фаворитом букмекерів, зайняла четверте місце з 321 балом;

Італія (256 балів).

Гурт Ziferblat фінішував на 9-му місці. Україна також потрапила до десятки, набравши 218 балів: 60 балів від національного журі (14 місце) та 156 балів від глядачів.

Серед цікавих фактів варто зазначити, що найбільше балів від національних журі отримала Швейцарія – 214 балів, хоча від глядачів вона не отримала жодного. Франція ж отримала 180 балів. Ісландія, в свою чергу, не отримала жодного балу від журі, але здобула 33 бали від глядачів.

Швейцарія не єдина країна, яка залишилася без балів від глядачів – аналогічна ситуація сталася з Великою Британією. Це вже другий рік поспіль, коли британський учасник не отримує жодного балу від глядацького голосування. Минулого року виступ Olly Alexander також не приніс жодних балів від глядачів.

Нижні позиції на “Євробаченні-2025” зайняли такі країни: