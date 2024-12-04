Фаворит президентських виборів у Румунії, ультранаціоналіст Калін Георґеску, заявив, що у разі перемоги у другому турі він заборонить транзит українського зерна через румунські порти та зупинить військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Він також піддав сумніву зобов’язання Румунії щодо витрат на оборону в рамках НАТО.

“Як я можу з цим погодитися? Це неможливо. Румунія та румунський народ мають бути на першому місці”, – заявив він.

Румунія, член Європейського Союзу та НАТО, з початку війни допомагала Україні, зокрема через експорт зерна через порт Констанца, навчання українських пілотів та передачу систем ППО Patriot. Георґеску заявив, що ці ініціативи будуть припинені, якщо він стане президентом.

“Цей конфлікт у Європі має бути негайно зупинений. Це буде моїм пріоритетом”, – додав політик.

Георґеску також заявив, що він не вважає за доцільне дотримуватись зобов’язання НАТО щодо витрат на оборону, які становлять 2% ВВП.

“Це надто другорядне питання, яке навіть не цікавить мене. Якщо НАТО є оборонним альянсом, то він повинен залишатися оборонним. Румунія ні перед ким не має зобов’язань”, – підкреслив кандидат.

Його позиція йде врозріз із нинішньою політикою румунського уряду, який планує збільшити оборонний бюджет до 2,5% від ВВП.