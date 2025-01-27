Швейцарський гурт Nemo, переможці Євробачення 2024, оголосили про скасування концерту в Києві, який мав відбутися навесні в межах їхнього європейського туру.

Про це артисти повідомили на своїй сторінці в Instagram.

“З важким серцем повідомляємо про перенесення європейського туру цього року. Дати змінені на кінець жовтня та грудень. Я розумію, що ця новина може вас розчарувати, і хочу попросити вибачення за будь-які незручності”, – йдеться в заяві гурту.

Причиною перенесення турне стала відсутність часу для створення нового матеріалу після перемоги на конкурсі. Музиканти вирішили присвятити найближчі місяці написанню та продюсуванню альбому, який вони називають своїм “найкращим проєктом”.

“Хочемо створити найкращу роботу, яку коли-небудь робили, а потім, коли все буде готово, відірватися під неї з вами в турі. Дуже вдячні за ваше терпіння і розуміння”, – зазначили Nemo.

Артисти пообіцяли, що нові дати концертів будуть особливими, адже вони презентують фанатам свій свіжий матеріал.