Якщо настане перемир’я у війні з Росією, то Україна зможе використати час для модернізації країни та зміцнення армії, якщо не “впаде в анархію”.

Про це сказав командир Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Андрій Білецький в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Військовий вважає, що встановлення перемир’я з Росією не несе у собі негативних наслідків. Більш важливим, на його думку, є те, чим саме займатиметься країна у цей час.

“Якщо буде перемир’я на будь-яких умовах — чи 20 січня, чи колись — в цьому немає нічого поганого. Нічого катастрофічного не станеться, якщо ми займемось модернізацією країни та силового блоку в тому числі, а не почнемо з’ясовувати, хто більше герой, хто більше волонтер, хто більше любив країну, і не впадемо в анархію”, — сказав командир 3 ОШБр, додавши, що “своє ми візьмемо в іншому раунді”, коли у Росії розпочнуться проблеми.

Також Білецький зазначив, що можливе перемир’я не залежить ані він нашого бажання, ані від бажання обраного президента Дональда Трампа, а лише — від Росії. І останнього, за його словами, якраз не спостерігається.