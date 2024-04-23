Посол України в США Оксана Маркарова стверджує, що цілком реально перенести виробництво ЗРК Patriot в Україну. За її словами, вже ведуться переговори щодо цього процесу.

Про це дипломат повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

“Таке завдання у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Перемовини ведуться досить предметно з моменту останнього візиту глави держави до Сполучених Штатів, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота”, — сказала Маркарова.

Пані посол у США зазначила, що наразі не може назвати чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.

“Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проєкти з українськими вдома. Будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot”, — додала дипломат.

Вона повідомила, що не може назвати якихось чітких рамок. Також, за її словами, Україна намагається прискорити процес.