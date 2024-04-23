Про це дипломат повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини“.
“Таке завдання у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Перемовини ведуться досить предметно з моменту останнього візиту глави держави до Сполучених Штатів, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота”, — сказала Маркарова.
Пані посол у США зазначила, що наразі не може назвати чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.
“Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проєкти з українськими вдома. Будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot”, — додала дипломат.
Вона повідомила, що не може назвати якихось чітких рамок. Також, за її словами, Україна намагається прискорити процес.
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