Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 24 січня.
Згідно з інформацією, учасники цих груп в онлайн-режимі поширювали дані про місця вручення повісток військовозобов’язаним, а також інформували про переміщення співробітників поліції та військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП). Аудиторія каналів становила майже 22 тисячі осіб.
Адміністраторами виявилися жителі міст Мостиська, Шептицький та житель Стрийського району. Вони створили канали в месенджері, де учасники мали можливість в режимі реального часу обмінюватися інформацією про актуальні місця вручення повісток.
Такі “послуги” користувалися попитом серед чоловіків призовного віку, які намагалися ухилитися від виконання своїх військових обов’язків.
Усім адміністраторам оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Матеріали справи щодо двох фігурантів вже направлено до суду.
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