Служба безпеки України (СБУ) викрила трьох адміністраторів Viber-каналів, які активно перешкоджали мобілізації на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 24 січня.

Згідно з інформацією, учасники цих груп в онлайн-режимі поширювали дані про місця вручення повісток військовозобов’язаним, а також інформували про переміщення співробітників поліції та військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП). Аудиторія каналів становила майже 22 тисячі осіб.

Адміністраторами виявилися жителі міст Мостиська, Шептицький та житель Стрийського району. Вони створили канали в месенджері, де учасники мали можливість в режимі реального часу обмінюватися інформацією про актуальні місця вручення повісток.

Такі “послуги” користувалися попитом серед чоловіків призовного віку, які намагалися ухилитися від виконання своїх військових обов’язків.

Усім адміністраторам оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Матеріали справи щодо двох фігурантів вже направлено до суду.