МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив думку, що санкції повинні стосуватися не лише Путіна, а й всього населення Росії, підкреслюючи необхідність "лікування" суспільства в цілому.

Про це Габріелюс Ландсбергіс написав у соціальній мережі Х.

Ландсбергіс висловив занепокоєння щодо ролі пересічних росіян у війні проти України, зазначаючи, що їхня поведінка свідчить про підтримку військових злочинів.

«Я бачу, як пересічні росіяни вбивають пересічних українців», – прокоментував він.

Він підкреслив, що звичайні росіяни беруть участь у святкуванні насильства та виховують своїх дітей у дусі агресії. Ландсбергіс вважає, що «пересічна Росія хвора» і що її зцілення вимагатиме часу, починаючи лише після поразки Росії в Україні.

«Я бачу звичайних російських матерів, які прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм удачі в їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх звичайних російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на картонному муляжі танка. Я бачу звичайних росіян, які збираються разом, щоб утворити величезну літеру Z на міській площі», – наголосив Ландсбергіс.

Він також зазначив, що санкції, які уповільнюють військову машину Росії, отримують підтримку литовців, підкреслюючи важливість перемоги України.