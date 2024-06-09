Виявилось, що 60% опитаних респондентів у Німеччині "повністю" (28%) або "скоріше" (32%) підтримують запровадження загальної обов'язкової військової служби. Водночас 32% виступають проти: 18% обрали "скоріше" і 14% "повністю", у той час, як 8% не змогли надати відповідь.

Про це пише DW.

Зазначається, що переважна більшість німців підтримують повернення обов’язкової військової служби, яку призупинили у 2011 році.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок. Це потрібно для виконання завдань національної та союзницької оборони. Нині цей показник становить близько 44 тисяч осіб. Міноборони Німеччини прогнозує, що найближчими роками Бундесвер щороку залишатимуть понад десять тисяч військовослужбовців, які можуть стати резервістами.

Як зазначає видання, Міноборони Німеччини перевіряє також кількість громадян, які у разі потреби в обороні країни можуть бути призвані на військову службу поза основним військовим резервом. Йдеться про чоловіків та жінок, які служили у Бундесвері, але не є резервістами. За попередніми підрахунками, їх кількість становить 800 тисяч осіб.

У середу, 12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус презентує свою пропозицію щодо нової моделі обов’язкової військової служби.