На Закарпатті поліція затримала організаторів схеми незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних. Цього разу ділки намагалися видати втікачів за працівників залізниці, які нібито проводять поблизу українсько-словацького кордону ремонтні роботи.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Поліцейські з’ясували, що до організації злочинної схеми причетні 36-річний житель села Костринська Розтока та 45-річний мешканець села Ставне. Разом вони підшукували клієнтів та за грошову винагороду пропонували їм “безперешкодний” перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Своїх клієнтів фігуранти забезпечували спецодягом працівників залізниці, світловідбивними жилетами та ручними знаряддями праці, зокрема лопатою та киркою.

Далі за планом, замасковані під залізничників військовозобов’язані на електропотязі мали дістатися до прикордонної зони, а вже звідти — вдаючи вигляд, що вони проводять ремонтні роботи, покинути межі держави.

Організаторам злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі вони утримуються під вартою із можливістю внесення застави. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.