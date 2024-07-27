Про це йдеться у звіті МКІП, який є у розпорядженні «Укрінформу».
Так, за підсумками роботи комісії у лаврі не дотримали вимог закону «Про охорону культурної спадщини», зокрема у частинах щодо обов’язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток національного значення.
Комісія також виявила, що у лаврі, якою користується УПЦ МП, самовільно здійснювали ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів та реставрацію пам’яток без відповідних на те дозволів і документації.
Так, наприклад, експерти виявили прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор лаври, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам’ятки «Монастирські келії», а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.
Окрім цього, члени комісії зафіксували оновлення та очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.
У лаврі також зафіксували порушення правил пожежної безпеки. За інформацією управління ДСНС у Тернопільській області, у лаврі починаючи з 2004 року «системно і свідомо» не виконують вимоги щодо пожежної безпеки.