Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень.

Про це йдеться у звіті МКІП, який є у розпорядженні «Укрінформу».

Так, за підсумками роботи комісії у лаврі не дотримали вимог закону «Про охорону культурної спадщини», зокрема у частинах щодо обов’язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток національного значення.

Комісія також виявила, що у лаврі, якою користується УПЦ МП, самовільно здійснювали ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів та реставрацію пам’яток без відповідних на те дозволів і документації.

Так, наприклад, експерти виявили прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор лаври, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам’ятки «Монастирські келії», а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Окрім цього, члени комісії зафіксували оновлення та очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

У лаврі також зафіксували порушення правил пожежної безпеки. За інформацією управління ДСНС у Тернопільській області, у лаврі починаючи з 2004 року «системно і свідомо» не виконують вимоги щодо пожежної безпеки.