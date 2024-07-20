Про це повідомляє пресслужба Компанії.
У компанії повідомляють, що через дії ТЦК, частина персоналу не змогла дістатись до робочого місця, в результаті, не вдалось виконати своєчасний прийом-передачу робочої зміни, відбулась зупинка одного з ключових агрегатів прокатного виробництва і підприємство зазнало втрат з виробництва прокату.
“Вважаємо дії представників ТЦК демотиваційними і такими, які несуть загрозу подальшої зупинки виробничих підрозділів підприємства. Сподіваємось, що ці процеси будуть впорядковані та враховуватимуть специфіку та важливість безперебійної роботи стратегічного підприємства, яке є найбільшою іноземною інвестицією в Україні та найбільшого гірничо-металургійного комбінату України”, – йдеться у повідомленні “АрселорМіттал Кривий Ріг”.
За інформацією компанії, процеси бронювання на підприємстві відбуваються прозоро і згідно з законодавством.
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