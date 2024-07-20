Зранку у пʼятницю 19 липня на Найбільшому в Україні металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбулась масова перевірка ТЦК, через що підприємство не змогло замінити робочу зміну.

Про це повідомляє пресслужба Компанії.

У компанії повідомляють, що через дії ТЦК, частина персоналу не змогла дістатись до робочого місця, в результаті, не вдалось виконати своєчасний прийом-передачу робочої зміни, відбулась зупинка одного з ключових агрегатів прокатного виробництва і підприємство зазнало втрат з виробництва прокату.

“Вважаємо дії представників ТЦК демотиваційними і такими, які несуть загрозу подальшої зупинки виробничих підрозділів підприємства. Сподіваємось, що ці процеси будуть впорядковані та враховуватимуть специфіку та важливість безперебійної роботи стратегічного підприємства, яке є найбільшою іноземною інвестицією в Україні та найбільшого гірничо-металургійного комбінату України”, – йдеться у повідомленні “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

За інформацією компанії, процеси бронювання на підприємстві відбуваються прозоро і згідно з законодавством.