Міністерство економіки ініціювало перевірки щодо бронювання працівників на критичних підприємствах через різке зростання кількості заброньованих чоловіків з липня цього року.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі “Суспільному”.

За її словами, наразі зловживання становлять не більше 10% від загальної кількості підприємств.

“Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств”, – сказала урядовиця.

За її словами, перевірка триває, і наразі лише 12% українських підприємств мають статус “критичних”, проте саме вони генерують 67% доходів держбюджету.

“Це говорить про те, що бронювання як система – працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо”, – пояснила вона.

Міністерка зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.