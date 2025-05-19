19 травня 2016 року стало знаковим для України, адже Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування міста Дніпропетровськ на Дніпро. Цей крок став важливим етапом у процесі декомунізації та відновлення історичної ідентичності регіону.

Перед цим, у квітні 2015 року, Верховна Рада прийняла закон, що засуджує комуністичні та нацистські тоталітарні режими. Відповідно до цього закону, низка населених пунктів, включаючи обласні центри Кіровоград і Дніпропетровськ, підлягала перейменуванню. Однак у міській раді Дніпропетровська, де домінували депутати “Опозиційного блоку”, ця ініціатива викликала опір.

29 грудня 2015 року міськрада звернулася до Верховної Ради з проханням зберегти назву «Дніпропетровськ», але змінити її значення на честь апостола Петра, а не радянського діяча Григорія Петровського. Це рішення було ухвалене на сесії, що відбулася о 6-й ранку в приміщенні районної ради, спочатку визнаній незаконною, але згодом легітимізованій.

Влітку 2015 року на офіційному сайті міської ради було проведено голосування щодо нової назви міста. Жителям запропонували обрати з дев’яти варіантів, серед яких були Дніпрослав, Дніпро, Січеслав, Дніпровськ, Дніпрополь, Кодак, Новий Кодак, Святослав та чинна назва Дніпропетровськ. Проте результати голосування визнали недостовірними через втручання в систему.

Зрештою, 19 травня 2016 року Верховна Рада офіційно перейменувала місто на Дніпро, підтримавши це рішення 247 депутатами. Перейменування відбулося в рамках закону про декомунізацію. Міський голова Борис Філатов запевнив, що зміна назви не призведе до проблем із документообігом чи бюджетом, і закликав мешканців уникати суспільного розколу.

Цей день співпав із святкуванням Дня вишиванки, і сотні дніпрян зібралися в центрі міста в національному вбранні, щоб відзначити цю важливу подію. За даними Українського інституту національної пам’яті, на той час в Україні залишалося перейменувати близько десяти населених пунктів, включаючи один обласний центр – Кіровоград. Проте Дніпропетровська область досі не отримала нової назви.