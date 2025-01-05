Збірна України з санного спорту виборола бронзу на етапі Кубка світу у латвійському місті Сігулда. Для синьо-жовтих це перша нагорода в естафетних перегонах за всю історію виступів.

Про це повідомляє Відділення НОК України у Львівській області.

У неділю, 5 січня, на санно-бобслейній трасі “Сігулда” в Латвії успішно для національної збірної команди України завершилися змагання в командній естафеті на етапі розіграшу Кубка світу з санного спорту у латвійському місті Сігулда. Бронзова медаль для синьо-жовтих стала першою нагородою в естафетних перегонах за всю історію виступів.

На етапі збірна України була представлена: одиночками Юліанни Туницької, Андрія Мандзія, двійками Ігоря Гоя з Назарієм Качмаром та Олени Стецьків з Олександрою Мох.

У другій естафеті збірних сезону 2024/25 українські спортсмени фінішували на відстані 3.947 секунди від переможців з Німеччини. Першість на етапі виборола збірна Німеччини, а друге місце посіла команда з Австрії.

“Це дуже емоційна гонка. У Сігулді ніхто не знає, як складеться фініш, бо він надскладний. Ми дуже тішимося”, — поділився емоціями український спортсмен-саночник Андрій Мандзій організаторам після фінішу.