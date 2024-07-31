Перші постачання винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибули в Україну. Українська сторона поки не давала підтверджень, що літаки вже на озброєнні.

Про це 31 липня написало видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

За словами джерел, Україні передали невелику кількість літаків. Водночас дотрималися обіцяного дедлайну — кінця поточного місяця, липня.

“Невідомо, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу ж застосовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу”, — пишуть у Bloomberg.

Журналісти додають також, що швидшому відправленню F-16 та тренуванням на літаках перешкоджали питання щодо запчастин, мовний бар’єр між українськими пілотами та іноземними інструкторами.

А ще посадовці, які планують постачання винищувачів в Україну, занепокоєні, що в країні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для атак Росії.