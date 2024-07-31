Про це 31 липня написало видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.
За словами джерел, Україні передали невелику кількість літаків. Водночас дотрималися обіцяного дедлайну — кінця поточного місяця, липня.
“Невідомо, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу ж застосовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу”, — пишуть у Bloomberg.
Журналісти додають також, що швидшому відправленню F-16 та тренуванням на літаках перешкоджали питання щодо запчастин, мовний бар’єр між українськими пілотами та іноземними інструкторами.
А ще посадовці, які планують постачання винищувачів в Україну, занепокоєні, що в країні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для атак Росії.
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