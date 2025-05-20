В Україні, в рамках 425-го окремого штурмового полку “Скала”, була створена перша штурмова мотоциклетна рота в Збройних силах. Цю інформацію оприлюднили в Телеграм-каналі полку.

Протягом підготовки бійці провели безліч годин за кермом, вдосконалюючи навички стрільби в русі та випустивши тисячі набоїв. Це дозволило сформувати сучасну “кавалерію”, основним завданням якої є швидкі прориви до ворожих позицій, виконання штурмових дій та оперативна зміна напрямку атаки.

Створення нової штурмової мотоциклетної роти має на меті підвищити мобільність та ефективність бойових операцій, забезпечуючи швидке реагування на зміни обстановки на полі бою.

Запровадження такого підрозділу свідчить про постійний розвиток тактики ЗСУ та їхню адаптацію до сучасних умов ведення війни.

Таким чином, 425-й окремий штурмовий полк “Скала” розширює свої бойові можливості, додаючи до свого складу унікальний мобільний підрозділ, здатний ефективно діяти в найскладніших умовах.