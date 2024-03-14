Рада встигла ухвалити Звернення до урядів та парламентів іноземних держав у зв’язку з псевдовиборами на тимчасово окупованих територі

Сьогодні, 14 березня, після перерви у три тижні, відбувалося пленарне засідання Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк в коментарях LIGA.net повідомив, що засідання тривало “хвилин 20” у зв’язку з повітряними тривогами.

Рада встигла ухвалити 282 голосами одне рішення: звернення до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з проведенням рф “президентських виборів” на тимчасово окупованій території України.

Після цього засідання закрили. Ратифікації міжнародних документів, що були на порядку денному, так і не розглянули.