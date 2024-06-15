З вступним словом вийшов Володимир Зеленський.

“Сьогодні день, коли світ наближає справедливий мир”, – сказав він.

Він висловив подяку всім, хто віддавав свої зусилля для цього дня, усім лідерам, командам та радникам, усім державам.

“Коли ми справедливо та чесно завершимо цю війну для України на основі міжнародного права, тоді кожна держава у світі зможе розраховувати на таку ж справедливість та чесність, на таку ж ефективність Статуту ООН стосовно своїх прав”, – наголосив Зеленський.

Президент України нагадав учасникам саміту перші слова Статуту ООН, де зазначено про рішучість народів Об’єднаних Націй позбавити майбутні покоління від нещастя війни, відновити віру в основні права людини, гідність та цінність людської особистості, рівноправність чоловіків та жінок, рівність прав більших та менших націй, а також створити умови для дотримання справедливості та поваги до зобов’язань, що випливають із міжнародного права.

Формула миру є суттєвим елементом Саміту миру, що надихає всі країни та держави з усього світу до активної участі в спільній роботі. Ці слова відображають загальну підтримку та рівну повагу до цього ініціативного процесу.