Перші партії боєприпасів, закуплених в межах чеської ініціативи, прибувають до України цими днями. Гроші на їх закупівлю передали наразі лише п'ять з 20 країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтервʼю Радіо Свобода.

“Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України”, — сказав міністр.

Ліпавський зазначив, що саме чеська ініціатива допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових. Вже 20 країн зобов’язалися брати участь в цій ініціативі, пʼять з яких вже надіслали гроші, за які Чехія може укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України. Це Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада.

Водночас очільник МЗС Чехії висловив сподівання, що з часом більше країн приєднаються до фінансування програми закупівлі снарядів для України.

“Нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод”, — зауважив Ліпавський.