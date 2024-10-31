Про це повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму.
Що увійде до пакета допомоги
До пакета увійдуть винищувачі F-16 та системи протиповітряної оборони NASAMS, що посилить українські оборонні можливості. Перші F-16 від Норвегії мають надійти до України до кінця цього року.
Також, за словами Коваленка, Норвегія розглядає можливість інвестування в українську оборонну промисловість, подібно до підходу Данії.
“Також норвезька сторона заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість за прикладом Данії”, — заявив чиновник.
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