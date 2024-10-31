Норвегія підготувала для України новий пакет військової підтримки на суму 500 мільйонів євро.

Про це повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму.

Що увійде до пакета допомоги

До пакета увійдуть винищувачі F-16 та системи протиповітряної оборони NASAMS, що посилить українські оборонні можливості. Перші F-16 від Норвегії мають надійти до України до кінця цього року.

Також, за словами Коваленка, Норвегія розглядає можливість інвестування в українську оборонну промисловість, подібно до підходу Данії.