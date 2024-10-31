Про це повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму.

Що увійде до пакета допомоги

До пакета увійдуть винищувачі F-16 та системи протиповітряної оборони NASAMS, що посилить українські оборонні можливості. Перші F-16 від Норвегії мають надійти до України до кінця цього року.

Також, за словами Коваленка, Норвегія розглядає можливість інвестування в українську оборонну промисловість, подібно до підходу Данії.

“Також норвезька сторона заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість за прикладом Данії”, заявив чиновник.