Про це заявив новопризначений глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, пише “Інтерфакс-Україна“.
“Ми продовжимо підтримувати вас у захисті від російської агресії. Тепер, коли ми отримали дозвіл на перші F-16 (дозвіл на експорт, – ред.), їх буде поставлено без затримки”, – сказав очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів.
Вельдкамп також наголосив, що “процес підтримки – це не спринт, а марафон, який вимагає наполегливості та відданості справі”.
Також дипломат нагадав, що 1 березня Нідерланди та Україна підписали безпекову угоду.
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