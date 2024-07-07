Перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, надійдуть в Україну без затримок.

Про це заявив новопризначений глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, пише “Інтерфакс-Україна“.

“Ми продовжимо підтримувати вас у захисті від російської агресії. Тепер, коли ми отримали дозвіл на перші F-16 (дозвіл на експорт, – ред.), їх буде поставлено без затримки”, – сказав очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів.

Вельдкамп також наголосив, що “процес підтримки – це не спринт, а марафон, який вимагає наполегливості та відданості справі”.

Також дипломат нагадав, що 1 березня Нідерланди та Україна підписали безпекову угоду.