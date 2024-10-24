Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Згідно з інформацією, підготовка північнокорейських солдатів проходить на п’яти військових полігонах на сході Росії, зокрема у “Барановському” (Уссурійськ), “Донгужі” (Улан-Уде), “Єкатєрінославському” (Єкатєрінславка), 248-му (Князє-Волконське) та 249-му (Сєрґєєвка).
На злагодження цих військових, яких Росія планує використовувати у війні проти України, відведено кілька тижнів. За оцінками ГУР, чисельність перекинутих на територію Росії північнокорейських військових становить близько 12 тисяч осіб, серед яких 500 офіцерів, зокрема три генерали з Пхеньяну.
“Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила”, — зазначили в ГУР.
Відповідальним за вишкіл та адаптацію військ КНДР призначили заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.
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