Попередні підсумки розслідування авіакатастрофи, що сталася поблизу Актау 25 грудня, можуть бути оприлюднені протягом наступних 30 днів.

Про це заявив заступник міністра транспорту Казахстану Талгат Ластаєв в інтерв’ю для Kazinform BIZDIÑ ORTA.

“Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування”, – заявив він.

Наразі триває польовий етап розслідування. Фахівці досліджують місце зіткнення літака із землею, знімають спеціальні відбитки та збирають уламки судна.

“У спеціальному ангарі в аеропорту Актау ми організували роботу, де експерти ретельно займаються цією кропіткою справою”, – додав Ластаєв.

Депутат Мажилісу Константин Авершин закликав громадян Казахстану не довіряти чуткам і спекуляціям, які поширюються в мережі у зв’язку з катастрофою.

“Як член профільного комітету з оборони і безпеки скажу, що політична турбулентність зараз не жартівлива. Будь-який інформаційний привід використовується для дестабілізації ситуації. Тому закликаємо громадян Казахстану довіряти виключно офіційним джерелам”, – наголосив депутат.

Нагадаємо, 25 грудня літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що виконував рейс Баку–Грозний, розбився на території Казахстану поблизу Актау. На борту перебувало 67 осіб, включаючи п’ятьох членів екіпажу. Унаслідок трагедії загинуло 38 пасажирів, а 29 вдалося вижити.