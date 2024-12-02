Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про підсумки наради з представниками Генштабу, командувачами військ, керівниками навчальних центрів та військових вишів щодо результатів впровадження нової Програми базової загальновійськової підготовки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Проведено обговорення з курсантами та інструкторами, які високо оцінили збільшення тривалості навчання та оновлення змісту програми”, – заявив Сирський.

Перші військовослужбовці, які пройшли підготовку за новими стандартами, приєднаються до бойових частин уже у грудні. Головнокомандувач наголосив на важливості отримання зворотного зв’язку від командирів щодо рівня підготовки випускників, що допоможе покращити майбутні програми.

“Чекаємо пропозицій щодо подальшого нарощення базової підготовки, особливо щодо тактичної підготовки офіцерів, яка потребує суттєвих змін і збільшення часу на навчання”, – додав він.

Командири бойових бригад акцентували увагу на необхідності розвитку курсів підвищення кваліфікації для офіцерів штабів, включаючи розширення практики навчання командирів разом із підлеглими.

Сирський також підкреслив, що якісна підготовка військових є ключовою умовою успіху в бою.

“Бойові результати напряму залежать від якості підготовки. Вдячний командирам, які відповідально підходять до цього процесу. Найкращі практики бойових бригад мають стати стандартом для всієї Системи оборони України”, – наголосив він.

Розглядаючи подальші зміни, у ЗСУ зосередяться на удосконаленні навчальних програм і системному моніторингу їх ефективності.