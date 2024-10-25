Київські суди вже винесли 7 вироків військовозобов'язаним, які намагалися ухилитися від військової служби. Крім того, ще 19 чекають на рішення суду.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

“Київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухилились від призову на військову службу. Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років”, – заявили у повідомленні.

Як повідомляє слідство, за перші місяці року було завершено розслідування у 26 кримінальних справах, пов’язаних з ухиленням від призову та постановки на військовий облік. Крім того, 51 особі було пред’явлено підозру.

Більшість цих справ розпочалися за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до законодавства, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Важливо зазначити, що порушники не знімаються з військового обліку і продовжують підлягати призову.