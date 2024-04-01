Іноземну делегацію прийняли в українському парламенті. На зустрічі обговорили інтеграцію Укрїани до ЄС та НАТО.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ВРУ та на сайті українського парламенту.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на зустрічі із нідерландськими колегами висловив вдячність країні за прийняття міністерської міжнародної конференції «Відновлення справедливості для України», яка має відбутися завтра, другого квітня, в Гаазі в рамках Всесвітнього форуму.

На зустрічі було порушене питання щодо потреб України у сфері оборонної допомоги, зокрема боєприпасах, системах ППО та артилерії.

Корнієнко наголосив. що захист українського неба є дуже суттєвим фактором для економіки та повернення переселенців додому.

Також учасники зустрічі обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО.

«Серед наших очікувань — отримання запрошення на вступ до Альянсу на Вашингтонському саміті», — зазначив перший віцеспікер.