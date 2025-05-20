20 травня 2025 року Київ прийняв норвезького наслідного принца Хокона, що стало першим королівським візитом з Норвегії в Україну з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Цю інформацію підтвердили норвезькі ЗМІ.

На київському вокзалі принца зустріли посол Норвегії Хелен Санд Андресен та українська делегація, очолювана заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

У Міністерстві закордонних справ Норвегії підкреслили, що візит його Королівської Високості Кронпринца Хокона є свідченням непохитної підтримки Норвегії українському народу та визнання його стійкості. Норвегія продовжить надавати значну політичну, військову та гуманітарну допомогу Україні.

Принц Хокон планує провести зустрічі з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідати проєкти, які отримали фінансування в рамках Програми Нансена.

Перша зупинка кронпринца в Україні стала меморіал «Ангели Перемоги» у Мощуні, де він вшанував пам’ять загиблих.

Разом із принцом до Києва прибув міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд, що підкреслює важливість співпраці між країнами в енергетичній сфері.

Цього року Норвегія значно збільшила фінансування підтримки України в рамках Програми Нансена, піднявши його з 50 до 85 мільярдів норвезьких крон, що свідчить про зростаючу відданість країни допомозі Україні в цей складний час.