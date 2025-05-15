У Сполучених Штатах сталося важливе медичне досягнення: немовля, яке страждає на рідкісне метаболічне захворювання, стало першим у світі пацієнтом, що отримав індивідуальну геннотерапію за допомогою технології “генетичних ножиць” Crispr-Cas9. Ця інноваційна технологія була визнана Нобелівською премією з хімії у 2020 році. Про це повідомили представники Дитячої лікарні Філадельфії та CRISPR Medicine News.

Без застосування цієї технології дитині, на ім’я Кей Джей Малдун, довелося б пройти через пересадку печінки.

Кей Джей, якому зараз дев’ять місяців, народився з важким метаболічним розладом, відомим як дефіцит карбамоїлфосфатсинтетази 1 (CPS1). Це генетичне захворювання викликане мутаціями в гені, що відповідає за виробництво важливого ферменту для функціонування печінки, що ускладнює виведення токсичних відходів з організму.

«Якщо ви знайдете інформацію про CPS1 в Інтернеті, ви побачите, що це або смерть, або пересадка печінки», – розповіла мати хлопчика, Ніколь Малдун. Лікарі запропонували родині експериментальне лікування за допомогою Crispr-Cas9.

«Наш син був у критичному стані. Ми мали вибір: або пересадка печінки, або лікування, яке ніколи раніше не проводили… Це було дуже важке рішення», – згадує батько, Кайл Малдун.

Незважаючи на страх, батьки вирішили ризикнути. У лютому дитині ввели першу інфузію, а згодом ще дві.

«Це лікування було спеціально розроблене для Кей Джея, адаптоване до його унікальних генетичних особливостей. Це справжня персоналізована медицина», – пояснила лікарка Ребекка Аренс-Ніклас, генетик дитячої медицини.

Після введення препарату молекулярні ножиці проникають у ядро клітин печінки, намагаючись виправити дефектний ген. За словами медиків, результати терапії виглядають обнадійливо.

Тепер Кей Джей може споживати більше білка і потребує значно менше медикаментів. Проте лікарка підкреслює, що необхідно тривале спостереження, щоб повністю оцінити безпечність і ефективність лікування.

Медики сподіваються, що цей прорив дозволить дитині жити з мінімальною кількістю ліків або взагалі без них, а також стане основою для терапій, адаптованих до потреб інших пацієнтів.

«Ми сподіваємося, що він стане першим у довгій низці пацієнтів, які отримають лікування, створене спеціально для них», – зазначила Аренс-Ніклас.