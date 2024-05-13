Про це пише BBC News Україна.

Сили РФ просунулися вглибину території лише на кілька кілометрів, проте захопили площу близько 100 кілометрів квадратних території України, для чого на Донбасі, як повідомляє кореспондент BBC Джонатан Біл, на це їм знадобилися місяці.

Проблеми з фортифікаціями влада заперечує, пояснючи, що укріплення є, їх звели подалі від кородону. У 125-й окремій бригаді ТРО кажуть, що ситуація в регіоні контрольована, а успіх російських підрозділів називають “умовним”.

Як стверджує Росія, її армія зараз увійшла в прикордонне місто Вовчанськ. Українські військові кажуть, що за Вовчанськ все ще точаться бої.

“Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли пішки. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів”, – каже виданню командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Автор матеріалу пише, що військовий показав йому відео з дрона, зняте кілька днів тому, як невеликі колони російських військ, не зустрічаючи жодного супротиву, просто переходять кордон.

Чиновники стверджували, що оборонні споруди будувалися і на це пішли величезні кошти, каже BBC Ярославський.

“Там мали бути мінні поля. За два роки могли побудувати там фортифікаційну споруду у мінус три поверхи”.

Цих ліній оборони, на його думку, не було. “Або це була злочинна халатність, або корупція. Це не був провал. Це була зрада”.

“Усі знали, що наступ швидше за все, відбудеться. Як українська, так і західна розвідка знали, що Росія нарощує війська на кордоні. За оцінками, чисельність російських угрупувань становила близько 30 000 людей.

Президент Росії Володимир Путін також публічно заявив про намір створити буферну зону в Харківській області для захисту російських територій від ударів української артилерії”, — йдеться у статті.

Але Україна, як пише кореспондент BBC Білл, була погано підготовленою до цього, і офіційно заперечує це.

Російські війська, як йдеться в матеріалі, вже зайшли на околицю Вовчанська.

Відкриття нового фронту тут, на півночі, розпорошує і так обмежені ресурси України. Через зволікання Вашингтона з наданням військової підтримки українські сили втратили боєприпаси.

В середньому українські військові могли випустити лише один артилерійський снаряд проти 10 російських. Зараз це повільно змінюється. Допомога США надходить.

Але наступ на Харківщині також висвітлює проблеми, які сама Україна вирішує дуже повільно – мобілізація і побудова ефективних ліній оборони. До Харківщини довелося стягувати підкріплення з інших ділянок фронту.

Українські чиновники і далі запевняють, що сам Харків не під загрозою вторгнення. Але чим далі просуваються росіяни, тим більша ймовірність, що місто потрапить у зону дії російської артилерії, пояснює видання.

Ярославський, командир спеціального розвідувального підрозділу, вважає, що російські війська намагатимуться зосередитися на Сході та захопити весь Донбас.

Але він каже, що Росія також намагається використати слабкі місця України на лінії фронту, яка має довжину у тисячу кілометрів. Таке слабке місце вони знайшли на Харківщині.

“Звичайно, я злий, — каже командир, – Коли ми відбивали цю територію у 2022 році, ми втратили тисячі людей. Ми відбивали її життями людей. А тепер через те, що хтось не побудував фортифікаційні споруди, ми знову втрачаємо людей”.

Влада на критику про відсутність ліній оборони в Харківській області відповідає, що вони є, просто не біля кордону, а на відстані від 17 до 35 кілометрів від лінії фронту.

Зокрема, є три лінії оборони на півночі регіону, розповів голова адміністрації державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець, якого цитує Харківська ОВА.

Третій рубіж, за його словами, є найбільш обладнаний і оснащений залізобетонними спорудами. За його будівництво відповідають обласні військові адміністрації.

Разом з тим, Яковець сказав, що будувати укріплення “в мінус три поверхи” під постійним вогнем ворога – це абсурд і небезпека для військових.

На Харківщині і так проводять роботи під постійними обстрілами, стверджує чиновник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав не розповсюджувати фейки.

У 125-й окремій бригаді ТРО заявили, що ситуація на Харківщині “складна, але контрольована”, підрозділ дає відсіч росіянам.

Населені пункти, в які зайшли росіяни, перебували у постійній “сірій зоні”, зазначили у бригаді. Там назвали успіх армії РФ “достатньо умовним”.