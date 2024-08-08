До кінця 2024 року Німеччина передасть Україні першу бойову машину піхоти Lynx.

Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє Defence Express.

За даними порталу, у презентації не уточнюється, чи йдеться про виробництво БМП в Україні, але вказано, що “тривають обговорення щодо локалізації виробництва”.

Defence Express пише, що німецька компанія 8 серпня опублікувала звіт, у якому також вказано про “суттєве збільшення доходів концерну” завдяки продажам Німеччині, країнам ЄС та НАТО, а також їхнім союзникам.

Як заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, у другому кварталі 2024 року продажі виросли на 50%.

“Ми ніколи не бачили такого зростання. Очікуємо, що річне зростання продажів становитиме близько 2 млрд євро найближчими роками”, — заявив він.

У грудні 2023 року Паппергер у коментарі виданню WirtschaftsWoche заявляв, що Rheinmetall планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України у 2024 році. Зокрема, він говорив про колісні бронетранспортери Fuchs і гусеничні бойові машини піхоти Lynx.