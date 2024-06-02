Про це в неділю, 2 червня 2024 року, з посиланням на власні джерела поінформував грецький військовий портал Defenсe-Point.

“У Києві, в Україні, вже є перший льотний офіцер Повітряних сил (Греції, – ред.) як тренер українців із застосування винищувачів F-16, подарованих різними країнами-членами НАТО”, – йдеться у повідомленні.

Як наголошує видання, за майже 40 років експлуатації F-16 через “безперервну турецьку загрозу” грецькі ВПС “накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях “повітря – повітря”, особливо в ближньому повітряному бою”.

Свої винищувачі F-16 українській армії погодилися надати Норвегія, Нідерланди, Данія, Бельгія.