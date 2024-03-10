Алла Стадницька закликала Путіна прийти та врятувати “бандерівську Україну”

Вперше в Україні за сепаратизм конфіскували квартиру. У Вінниці суд відібрав житло у 80-річної пенсіонерки, яка підтримувала Росію і кликала Путіна. Квартиру вінничани пропонують віддати комусь із ветеранів війни, хто потребує житла.

Оскільки жінка втекла до Росії, у Вінниці її судили заочно. Окрім конфіскації майна, пенсіонерку засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Алла Стадницька поїхала до дітей, які мешкають в РФ, ще до великого вторгнення, під час пандемії коронавірусу, і додому так і не повернулася.

Слідчі з’ясували, що 80-річна вчителька з Вінниці через російську соціальну мережу “Однокласники” закликала Путіна прийти та врятувати “бандерівську Україну” та підтримувала вподобайками завойовницькі настрої інших росіян, які робили ворожі дописи про Україну.

Стадницька десятки років викладала фізику в українській школі. Виїхавши до Росії, вона почала схвалювати дописи, в яких ініціаторами російсько-української війни зазначається не Російська Федерація, а президент України та проукраїнськи налаштоване населення.

СБУ у Вінницькій області, зібравши усю доказову базу, направила до суду справу проти колишньої вчительки. Жінку заочно засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

У школі, в якій викладала Стадницька, її вже ніхто не пам’ятає, але пам’ятають героїв, які вчилися у цій школі, та поклали своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників.