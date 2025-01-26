Сьогодні в Білорусі проходить основний день голосування на виборах президента.

Про це пише білоруське видання «Наша нива».

У день президентських виборів у Білорусі самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко прийшов на одну з дільниць разом зі своїм собакою — шпіцом на ім’я Умка. У той момент, коли вони заходили до приміщення, собака “помітив” двері.

Видання також зазначає, що з 1 січня 2025 року в Білорусі набув чинності закон про відповідальне ставлення до тварин. Згідно з ним, у країні заборонено перебувати в магазинах, медичних та освітніх установах разом з тваринами, якщо вони не виконують функцію поводиря.

Дільниця, де голосував Лукашенко, вважається дільницею №1, яка розташована в Університеті фізкультури.