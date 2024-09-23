Президент Чехії Петер Павел заявив, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні. На його думку, зараз повернути окуповані території неможливо, а тому, мовляв, треба прийняти, що вони «тимчасово» залишаться під окупацією Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю New York Times.

Чеський президент вважає, що ані Україна, ані Росія не можуть розраховувати на досягнення своїх максималістських цілей: для України — повернення всієї території, захопленої від 2014 року, зокрема Криму; для Росії визнання чотирьох українських регіонів російськими.

«Говорити про поразку України чи поразку Росії — цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині», — вважає він.

За словами Павела, найімовірнішим результатом російсько-української війни буде тимчасова окупація частини української території. Він додав, що ця «тимчасова» окупація може тривати роками.

Він сказав, що існує «низка прикладів» територій, які тимчасово утримувала Росія, але які згодом змогли відновити свою незалежність. Він не уточнив, про які саме країни йдеться, однак New Yor Times пише, що він мав на увазі Естонію, Латвію та Литву як приклад того, з чим може зіткнутися Україна.

Водночас Павел розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який закликає припинити військову підтримку України. Мир не настане від заяви України про припинення бойових дій, бо Росія «не зупинить свою військову діяльність», вважає він.