Про це речник Єврокомісії сказав на пресбрифінгу 20 серпня.
Речник підкреслив, що на території Росії Україна зокрема веде оборонну війну.
“Ця жорстока війна триває вже третій рік поспіль. І те, що ми бачимо на полі бою, чи то на території України, чи то на території Росії, є лише результатом і наслідком незаконних дій [лідера Кремля Володимира] Путіна. Україна має повне право захищати себе, і це не має нічого спільного з процесом вступу до ЄС, тому що це паралельний шлях, який здійснюється між Європейським Союзом та Україною”, — наголосив Стано.
Про те, що Україна боями в РФ реалізує своє право оборонятися, говорили серед інших президент Фінляндії Александр Стубб та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Нагадаємо, що Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. 25 червня 2024 року Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ.