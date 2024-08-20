Речник Європейської комісії з закордонних справ і політики безпеки Петер Стано прокоментував наступ Сил оборони України в Курську область РФ. Сказав, що Україна має повне право захищатися, і це ніяк не позначиться на євроінтеграції Києва.

Про це речник Єврокомісії сказав на пресбрифінгу 20 серпня.

Речник підкреслив, що на території Росії Україна зокрема веде оборонну війну.

“Ця жорстока війна триває вже третій рік поспіль. І те, що ми бачимо на полі бою, чи то на території України, чи то на території Росії, є лише результатом і наслідком незаконних дій [лідера Кремля Володимира] Путіна. Україна має повне право захищати себе, і це не має нічого спільного з процесом вступу до ЄС, тому що це паралельний шлях, який здійснюється між Європейським Союзом та Україною”, — наголосив Стано.

Про те, що Україна боями в РФ реалізує своє право оборонятися, говорили серед інших президент Фінляндії Александр Стубб та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Нагадаємо, що Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. 25 червня 2024 року Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ.