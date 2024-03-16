13 березня Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов Петра Порошенка проти першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7 прикордонного Карпатського загону, які не випустили його за кордон у відрядження.

Повідомила прессекретарка суду Тетяна Романів у коментарі Суспільному.

“13 березня також було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою задоволення позову Петра Олексійовича відмовлено повністю“, — зазначає Романів.

Як зазначено в ухвалі суду, Порошенко вимагав скасувати розпорядження Корнієнка та рішення прикордонників. Окрім цього, п’ятий президент вимагав понад 1 мільйон гривень грошової компенсації за витрати на переліт до США.

Адвокат Порошенка Ігор Головань надав докази щодо витрат політика на відрядження, яке не відбулося. Також він наголосив на незаконності перешкоджання закордонним поїздкам нардепів.