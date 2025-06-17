Петро Порошенко змінив реєстрацію для підтримки ветеранів Вінниччини

Як повідомляє Facebook-сторінка Петра Порошенка

Петро Порошенко, п’ятий президент України та народний депутат, змінив своє місце реєстрації на Вінниччині. Тепер його документи вказують на Немирівську громаду замість Городківської. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко зазначив, що цей крок має на меті підтримати громаду у створенні сучасного реабілітаційного центру для військових та ветеранів. Вартість обладнання, яке необхідне для відновлення рухливості кінцівок та суглобів, коливається від ста тисяч до півмільйона гривень. Для повноцінної роботи центру потрібно багато таких пристроїв.

“Держава не виділяє таких грошей, а сама громада невелика і не може собі дозволити додаткового навантаження на бюджет майже десять мільйонів гривень. Вірніше, не могла. Я вирішив, що надалі сплачуватиму податки в Немирівській громаді. Депутати проголосували за проєкт, і ці кошти підуть виключно на створення реабілітаційного центру для воїнів”, – Петро Порошенко

Таким чином, Порошенко не лише змінює своє місце реєстрації, але й активно долучається до розвитку соціальної інфраструктури громади, що може суттєво поліпшити умови для ветеранів та військових, які потребують реабілітації.