Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що під час перших годин повномасштабного вторгнення російських військ він особисто обороняв столицю зі зброєю в руках, тоді як уся влада, за його словами, втекла з міста.

Про це він розповів у інтерв’ю на телеканалі «Прямий».

Він також підкреслив важливість відновлення довіри громадян до своєї держави, особливо у контексті боротьби з корупцією, наголошуючи, що це питання було актуальним з перших годин повномасштабного нападу РФ.

«Коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в межах 206 батальйону ми забезпечили евакуацію з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, блокпости, і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників», — заявив Порошенко.

Окрім цього, Порошенко висловив свою думку щодо плану перемоги України. Він зазначив, що тези, озвучені Володимиром Зеленським, не буде називати планом, однак вважає позитивним фактом наявність чіткої позиції президента як Верховного Головнокомандувача та країни загалом щодо стабілізації ситуації в Україні.