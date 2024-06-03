Петиція до Кабміну з закликом передбачити бронювання усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Про це йдеться на сторінці петиції на сайті уряду.

“Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята! ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні”, – йдеться у петиції.

Петицію подали 31 травня, за 4 доби вона зібрала понад 30 тисяч голосів.

Бронювання військовозобов’язаних працівників − це надання тимчасової відстрочки від мобілізації (до 6 місяців).