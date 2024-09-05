Автори петиції зазначили, що Ірина Фаріон, яка загинула, багато років укріплювала позиції української мови та зробила “значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ”.

Зазначається, що попри численні атаки, цькування та пропаганду з боку ворога, Фаріон не припиняла свою ідеологічну боротьбу.

“Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність та незалежність (С. Бандера, М. Міхновський, О. Теліга, О. Тихий, В. Стус, В. Івасюк, І. Білозір та ін.). Однак, не зважаючи на це, вона продовжувала ідеологічну боротьбу, на вівтар якої віддала своє життя”, — йдеться у петиції.