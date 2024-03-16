На вул. Прорізна, 25а розташована памʼятка архітектури - це садиба Якова Грубера, 1882 року.

Як повідомляють автори петиції, 18 січня 2024 року до попереднього порядку денного сесії Київської міської ради було включено питання щодо продажу земельної ділянки за адресою: вул. Прорізна, 25а.

Попри охоронний статус, Київрада планує передати пам’ятку під забудову. Тож, невдовзі тут може з’явитися офісний центр з підземним паркінгом.

Аби цього не сталось, підпишіть петицію за посиланнями: