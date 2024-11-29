Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор звернення, Роман Стан, наголошує, що в умовах повномасштабної війни державний бюджет потребує більше ресурсів на боротьбу з ворогом, і витрачання коштів на таку програму є недоцільним.

Він зазначає кілька ключових недоліків програми:

  • Непрозоре фінансування. Джерела коштів для виплат не вказані чітко.
  • Суперечність з підвищенням податків. Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.
  • Відсутність адресності. Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.

“Якщо президент України та Кабінет Міністрів України вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина є важливішою й остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу спрямувати кошти за цією програмою адресно, винятково особам, які дійсно цього потребують”, наголосив автор петиції.