Президента України Володимира Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" і відмовитися від роздачі по 1 тис. грн всім громадянам.

Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор звернення, Роман Стан, наголошує, що в умовах повномасштабної війни державний бюджет потребує більше ресурсів на боротьбу з ворогом, і витрачання коштів на таку програму є недоцільним.

Він зазначає кілька ключових недоліків програми:

Непрозоре фінансування. Джерела коштів для виплат не вказані чітко.

Джерела коштів для виплат не вказані чітко. Суперечність з підвищенням податків. Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.

Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян. Відсутність адресності. Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.

“Якщо президент України та Кабінет Міністрів України вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина є важливішою й остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу спрямувати кошти за цією програмою адресно, винятково особам, які дійсно цього потребують”, — наголосив автор петиції.