Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.
Автор звернення, Роман Стан, наголошує, що в умовах повномасштабної війни державний бюджет потребує більше ресурсів на боротьбу з ворогом, і витрачання коштів на таку програму є недоцільним.
Він зазначає кілька ключових недоліків програми:
- Непрозоре фінансування. Джерела коштів для виплат не вказані чітко.
- Суперечність з підвищенням податків. Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.
- Відсутність адресності. Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.
“Якщо президент України та Кабінет Міністрів України вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина є важливішою й остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу спрямувати кошти за цією програмою адресно, винятково особам, які дійсно цього потребують”, — наголосив автор петиції.
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