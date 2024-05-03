Про це Денис Прокопенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Сайт офіційного інтернет-представництва Президента України двічі відхилив петицію.
Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання «Азову» американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено.
Командир бригади нагадав, що «Азов» обороняв Маріуполь у 2022 році з обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок в законах США, які діють з 2017 року, та блокують «надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону «Азов».
Також Прокопенко наголошує, що «Азов» довів кров’ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії.
Раніше 19 квітня Денис Прокопенко закликав США скасувати заборону на зброю для азовців, оскільки це є ударом по обороноздатності України.
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