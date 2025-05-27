Трагічна стрілянина в парку Фейрмаунт у Філадельфії під час Дня пам’яті

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву поліцію

У Філадельфії, в парку Фейрмаунт, під час святкування Дня пам’яті сталася трагічна стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, а дев’ятеро отримали поранення. Інформацію про інцидент підтвердила місцева поліція, повідомляє Reuters.

Серед постраждалих виявилися троє підлітків. Правоохоронці зазначили, що стан усіх поранених наразі стабільний. Жертвами стрілянини стали чоловік і жінка, обидва дорослі.

Поліція повідомила, що в момент стрілянини в парку перебувало багато людей. На місці події поки що не виявлено зброї.

Представник поліції під час брифінгу підкреслив: «Це важливо. Сьогодні День пам’яті… Ми усвідомлюємо значущість цієї події і обіцяємо надати оновлену інформацію у вівторок».

День пам’яті – це федеральне свято в США, яке щорічно відзначається в останній понеділок травня на честь американських військових, які загинули під час служби.