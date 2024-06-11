Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.
Вибух стався, коли росіяни намагалися знешкодити міну.
За словами Гладкова, оператора в тяжкому стані доставили до Шебекінської лікарні. У нього, за словами російського губернатора, осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча – лікарі проводять йому операцію.
Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Бєлгорода, зазначив Гладков. Також він додав, що ще двом надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.
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