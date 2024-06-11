У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ група із чотирьох людей підірвалася на міні. Це були три російські солдати та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

Вибух стався, коли росіяни намагалися знешкодити міну.

За словами Гладкова, оператора в тяжкому стані доставили до Шебекінської лікарні. У нього, за словами російського губернатора, осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча – лікарі проводять йому операцію.

Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Бєлгорода, зазначив Гладков. Також він додав, що ще двом надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.